CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/SEI BA)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta sexta-feira (20/8), novas oportunidades de trabalho. Ao todo, estão abertas 394 vagas nas 14 unidades de atendimento. O destaque do dia é para a profissão de encarregado de obras de manutenção e a remuneração é de R$ 3,2 mil mensais, mais benefícios.

Cerca de 38% das vagas disponíveis nas agências são para o setor de construção civil. Há oportunidades para profissionais como: pintores, pedreiros, serventes de obras e armador de ferragens. Os salários variam entre R$ 1.177 e R$ 2,5 mil, mais benefícios. A quantidade de vagas podem ser conferidas nas unidades das Agências do Trabalhador.

Na tabela de vagas aparecem duas oportunidades para montador de artefatos de madeira, com salário de R$ 1.212,60, mais benefícios, e uma para banhista de animais domésticos, com remuneração de R$ 1.136, mais benefícios.

Entre os 394 postos de trabalhos disponíveis nas agências, há quatro vagas para gerentes de supermercado, cinco para motoristas e quatro para tapeceiros de móveis. Também existem oportunidades para costureiros, cozinheiros, motofretistas, vendedores, entre outros.

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das Agências do Trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 9 9209 - 1135.