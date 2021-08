Empresário é preso no Jardim Ingá por maus-tratos a um pitbull

CB Correio Braziliense

Um empresário foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (20/8), no Jardim Ingá, Luziânia (GO), após várias denúncias de maus tratos a um cachorro da raça pitbull. Segundo as autoridades, o animal era mantido preso por uma corrente em um terreno baldio ao lado da residência do dono e estava desnutrido, sem água e comida.



De acordo com a advogada do Fórum Animal, Ana Paula de Vasconcelos, 43 anos, que também participou do resgate e registrou a ocorrência, o animal foi encontrado com muitos ferimentos pelo corpo, principalmente na região dos olhos, e precisará passar por cirurgia. “O estado dele é deplorável, está sendo comido por bicheira e pode perder os dois olhos. Está com anemia, muita sede, muito magro e com fome”, contou.

O homem, que já foi denunciado à polícia diversas vezes pelos vizinhos, segue aguardando audiência de custódia. Segundo a PCDF, a pena para quem maltrata animais é de dois a cinco anos. A polícia conduziu o dono do animal para o Centro Integrado de Operações de Segurança de Luziânia (Ciops), onde foi decretado o flagrante.





O animal segue internado no Hospital Veterinário Clemenceau, sem previsão de alta. A advogada, que já realizou diversos resgates, conta que ficou impressionada com a situação que o cachorro foi encontrado. "É muito cruel deixar um ser vivo chegar naquele estado. A veterinária que o atendeu não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo”, relata.

Quem quiser ajudar no tratamento do animal basta acessar: https://instagram.com/adocaosaofrancisco?utm_medium=copy_link