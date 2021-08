Polícia Civil resgata cadela que foi arrastada na rua e prende tutor em JF

Ed Estado de Minas

(crédito: Polícia Civil/Divulgação)

Após ser flagrado por populares arrastando uma cadela pela rua, um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde dessa quinta-feira (19/8) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O crime de maus-tratos foi flagrado no Bairro Bairu, na Zona Leste da cidade, por uma moradora que registrou a cena em vídeo. Rapidamente, o caso viralizou nas redes sociais e chegou ao conhecimento do deputado Noraldino Junior (PSC), que acionou a autoridade policial.

Logo, policiais civis do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos foram até o local denunciado e resgataram o animal.



Conforme o delegado Rafael Gomes, o homem, que estaria no vídeo arrastando a cadela na rua com uma corrente, foi identificado, mas não se encontrava no imóvel no momento da ação.



“No entanto, após levantamentos, a PCMG localizou o suspeito no Bairro Manoel Honório, também situado na Zona Leste. “Ele tem passagens na polícia por tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo”, observa.



Ainda conforme o delegado, a cadela foi encaminhada para uma clínica com o objetivo de realizar exames e posteriormente será conduzida até um lar temporário.



Nas redes sociais, o deputado Noraldino Junior, conhecido pela defesa dos animais, informou que sua equipe conduziu a cadela até uma clínica veterinária da cidade. “Lá, ela fez teste de cinomose, vai ser castrada e em seguida vai para um lar temporário até que encontre um tutor de verdade”, escreveu o parlamentar.