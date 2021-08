Covid-19: DF vacina 12 mil pessoas com primeira dose e registra mais 762 casos

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal vacinou 12.135 pessoas com a primeira dose (D1) de imunizantes contra a covid-19, nesta sexta-feira (20/8). Outras 15.414 pessoas receberam a segunda aplicação (D2), e 52 delas foram vacinadas com a dose única (DU).

Com isso, o DF tem 1.936.157 pessoas que receberam a D1, das quais 686.561 tomaram o reforço e 55.707, a dose única. Considerados os dois grupos, o total de pessoas que completaram o esquema vacinal corresponde a 22,3% da população geral e a 28,7% do público-alvo — pessoas com 12 anos ou mais.

Desde quinta (19/8), adolescentes de 12 a 17 anos podem se vacinar com doses remanescentes nos postos de saúde, a chamada "xepa".

Boletim

Nesta sexta-feira (20/8), a Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou mais 762 casos de infecção pela covid-19, além de nove mortes em decorrência da doença. O total de casos subiu para 462.687, enquanto o de vítimas chegou a 9.887 mortes.

Das mortes contabilizadas pela pasta, uma ocorreu nesta sexta (20/8), sete na quinta-feira (19/8) e uma em 8 de junho.

A média móvel referente aos últimos sete dias está em 662, com diminuição de 3% em relação ao número verificado em 6 de agosto, duas semanas atrás. O cálculo relativo aos óbitos alcançou 13,6 — aumento de 2,25% na comparação com o indicador de 14 dias antes.

Pelo fato de a variação ter ficado abaixo de 15%, para mais ou para menos, as médias móveis são consideradas estáveis.