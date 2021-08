Covid-19: entenda como funciona a 'xepa' das vacinas para adolescentes do DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp CB D.A Press)

A aplicação de doses remanescentes da vacina contra a covid-19 foi atualizada recentemente. Na quarta-feira (18/8), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) incluiu adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades como aptos para receber as vacinas que sobrarem, por meio da "xepa".

Um memorando emitido pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde prevê que a aplicação das vacinas nos adolescentes deve seguir os critérios de uma circular da SES-DF. O documento prevê que o atendimento só ocorra caso sobrem doses, ao fim do expediente, nos pontos de vacinação. Além disso, a distribuição deverá priorizar jovens com comorbidades que tenham laudo médico para comprovar a condição.

Caso não haja adolescentes com comorbidades no local, o atendimento seguirá, então, a ordem decrescente de idade, dos 17 para os 12 anos. Cada frasco das vacinas disponíveis para pessoas dessa faixa etária contém o suficiente para seis aplicações. Por isso, é possível que sobrem, no máximo, cinco doses por posto, uma vez que os profissionais da saúde só poderão disponibilizar para a xepa imunizantes cujos vidros já estivessem abertos.



A medida visa evitar desperdício e perda de doses, segundo o Executivo local.