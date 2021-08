Homem que fazia delivery de drogas em Sobradinho é preso pela PM

MR Mariane Rodrigues

(crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante, um homem em Sobradinho, acusado de traficar drogas via delivery. Policiais faziam patrulhamento e receberam denúncia de que um homem estaria traficando drogas em comércio do Império dos Nobres, fazendo entregas com sua moto. O caso ocorreu por volta das 18h40 deste sábado (21/8).

Segundo investigações, os dados do veículo pertencia a um morador do Condomínio RK. O motociclista, de 28 anos, foi abordado pelos militares nas proximidades da casa onde morava e, com ele, foi encontrado uma porção de maconha que estava guardada no bolso da jaqueta.

Com o apoio do pai, os policiais entraram na residência e encontrou mais duas porções de haxixe que estava dentro de uma mochila em cima da cama do acusado. Além disso, os militares também encontraram na casa três frascos de skunk, um saco com mescalina — um tipo de alucinógeno sintético —, e mais um saco de maconha.

O suspeito foi preso por tráfico de substâncias entorpecentes e encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).