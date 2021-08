Covid-19: mais 19,3 mil doses da CoronaVac desembarcam no DF neste domingo

CM Cibele Moreira

(crédito: Divulgação)

O Distrito Federal recebeu, neste domingo (22/8), mais 19,3 mil doses da vacina CoronaVac. Os imunizantes serão divididos entre a primeira e segunda dose. A Secretaria de Saúde do DF ainda espera receber mais 22.230 doses da Pfizer, sendo 14.040 para primeira dose (D1) e 8.190 para segunda dose (D2).

A remessa da CoronaVac recebida neste fim de semana será destinada para vacinar adultos que compõe o grupo apto a receber o imunizante e as doses da Pfizer são para vacinar os adolescentes, gestantes e puérperas. Na próxima terça-feira (24/8), o DF inicia a vacinação para o grupo de 17 anos.

De acordo com estimativa da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), aproximadamente 48.263 jovens residem na capital e entram na próxima fase da vacinação contra o novo coronavírus.

Segunda dose



Além das doses recebidas neste fim de semana, o Distrito Federal aguarda a chegada de mais 47 mil doses da AstraZeneca para aplicação de D2. As doses devem desembarcar na capital nesta segunda-feira (23/8). A remessa irá complementar o estoque da rede de saúde para atender a população que irá antecipar a segunda dose.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca em maio, e tem marcado no cartão de vacina o recebimento da D2 até o dia 31 de agosto, pode antecipar a dose de reforço no ponto de vacinação mais próximo e que ofereça o imunizante.

A aplicação foi autorizada pelo Governo do Distrito Federal, uma vez que há doses suficientes para vacinar, de forma antecipada, esse público previsto até o fim do mês. Até o momento, 1.937.611 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose na capital federal. Esse quantitativo representa 75,14% do público vacinável — 12 anos ou mais.

Com a segunda dose, foram vacinadas 690.991 pessoas e com a dose única 55.725. Com a imunização completa, o percentual chega a 28,96% da população elegível a receber a vacina.