Ibaneis recebe governadores para IX Fórum Nacional de Governadores

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebe, nesta segunda-feira (23/8), chefes do Executivo de outras unidades da Federação para o IX Fórum Nacional de Governadores. Presencialmente estão confirmados o governador do Piauí, Wellington Dias, e o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Outros participarão de forma virtual.

O encontro está marcado para 10h, no Salão Branco do Palácio Do Buriti.

A expectativa é que os gestores discutam assuntos ligados à economia e política nacional. Um dos temas deve ser a relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Apesar disso, Ibaneis afirmou ao Correio que está “sem grandes expectativas” para a reunião.

Neste mês, governadores de 13 estados, incluindo o DF, assinaram uma carta de apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atacar a instituição. Na última semana, Ibaneis defendeu a carta e afirmou que as instituições devem ser preservadas. “Sou um democrata”, completou.