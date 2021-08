Bolsonaro faz elogio a Ibaneis: "Aqui somos um só governo"

IS Ingrid Soares

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro teceu afagos ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), durante posse de Ciro Nogueira (PP-PI) como ministro da Casa Civil nesta quarta-feira (4/8). A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do líder local.

“Dispenso comentários. Nós aqui somos um só governo. União e Distrito Federal é um casamento perfeito”, apontou o mandatário.

Bolsonaro ainda elogiou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o qual chamou de amigo. "Parabéns, Caiado, pela inciativa de buscar cada vez mais melhorias para seu estado".

Sobre a posse de Ciro, o presidente afirmou que sua chegada demonstra que o governo federal "deseja cada vez mais aprofundar relações com o parlamento".

Ele também anunciou que o Bolsa Família deverá se chamar "Auxílio Brasil" após sua repaginação. O nome é uma referência à continuidade do programa após o fim do auxílio emergencial previsto para o fim do ano.

Em abril, Ibaneis acenou ao presidente Bolsonaro durante inauguração de residenciais em São Sebastião. O emedebista disse ter o prazer de se intitular "apoiador do governo".