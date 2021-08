Pai que estuprou e engravidou a própria filha é preso temporariamente

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na última quinta-feira (19/8), um homem acusado de estupro de vulnerável contra a própria filha de 13 anos. Segundo as investigações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a menina teria engravidado após ter sido abusada sexualmente pelo pai. O acusado foi preso na região do Paranoá.



Ainda segundo a DPCA, foi realizado um aborto legal na jovem e, após o procedimento, material genético foi coletado para fazer o exame de DNA. O resultado confirmou a paternidade do acusado devido à compatibilidade genética. Por conta disso, foi expedido e cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias.