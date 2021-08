Aumento do combustível não é culpa de governadores, defende Ibaneis

SS Samara Schwingel

(crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta segunda-feira (23/8), que o aumento no preço dos combustíveis não é culpa dos governadores do Brasil. A declaração foi feita após a reunião do IX Fórum Nacional de Governadores. Segundo o chefe do Executivo local, essa “narrativa” é uma “falácia”.

“Nenhum governador em nenhum estado aumentou o ICMS dos combustíveis”, afirmou. “Houveram nove reajustes de combustíveis pela Petrobras”, completou.

Além disso, Ibaneis afirmou que o aumento no preço de combustíveis tem relação com a instabilidade política do Brasil e defendeu a melhoria no diálogo entre os Poderes. “Isso é gerado, também, pela instabilidade política por que passa o Brasil”, disse.

Reunião

Em meio à tensão entre os Poderes, o Forum Nacional de Governadores se reuniu nesta segunda-feira (23/8), com o intuito de discutir a atual conjuntura política e econômica além da defesa da democracia.

O coordenador do fórum é o governador do Piauí, Wellington Dias (PT). O anfitrião da reunião foi o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Estavam presentes os seguintes governadores: do Acre, Gladson Cameli; de Alagoas, Renan Filho; do Amapá, Waldez Goés; da Bahia, Rui Costa; do Ceará, Camilo Santana; do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Goiás, Ronaldo Caiado; do Maranhão, Flávio Dino; do Mato Grosso, Mauro Mendes; do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; de Minas Gerais, Romeu Zema; do Pará, Helder Barbalho; Vice-Governador do Paraná, Darci Piana; de Pernambuco, Paulo Câmara; do Piauí Wellington Dias; do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; Vice-Governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de Santa Catarina, Carlos Moisés; de São Paulo, João Doria; de Sergipe, Belivaldo Chagas; de Rondônia, Marcos Rocha; e de Roraima, Antonio Denarium.