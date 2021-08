Tenho certeza que na nossa polícia não haverá insubordinação, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

Segundo Ibaneis, não há risco de algum comandante da PMDF se envolver em polêmica - (crédito: Sargento Wander PMDF/Divulgação)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), repercutiu a polêmica envolvendo um comandante da Polícia Militar de São Paulo, que convocou policiais para participarem de uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O PM em questão foi afastado por insubordinação.

Segundo o chefe do Executivo local, a polícia do DF é uma das melhores do país e não há risco de algum comandante se envolver em polêmica parecida. “Tenho certeza de que na nossa polícia não haverá nenhum tipo de insubordinação. Vamos atuar para que as manifestações que venham a ocorrer sejam feitas de forma pacífica”, comentou.

A declaração foi feita após a reunião do IX Fórum Nacional de Governadores, realizado no Palácio Do Buriti nesta segunda-feira (23).

Caso em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afastou o comandante da Polícia Militar e chefe do Comando de Policiamento do Interior-7, coronel Aleksander Lacerda, por ato de indisciplina. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23/8) e é do jornalista Lauro Jardim, do jornal Estado de S.Paulo.

A decisão ocorre após o servidor publicar, em suas redes sociais, mensagens de convocação para a manifestação bolsonarista que ocorrerá no dia 7 de setembro.