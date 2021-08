SS Samara Schwingel

Decreto de autorização deve ser publicado nesta terça - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai autorizar que bares e restaurantes funcionem após o atual horário limite de meia-noite. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a medida vai valer apenas para os serviços de drive-thru e delivery.

“Os estabelecimentos ficam autorizados a funcionar após as 24h exclusivamente para os serviços de delivery e drive-thru”, disse o secretário durante coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (23/8).

Segundo Rocha, o novo decreto será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (24/8). Ele reforçou que vale apenas para os serviços de entrega ou drive-thru.

Atualmente, os estabelecimentos só podem funcionar até meia-noite e entregas só podem ser feitas até 1h da madrugada. “Não terá mais essas restrições”, completou Gustavo.