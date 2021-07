AM Ana Maria da Silva

Decisão de retomada das atividades presenciais foi publicada no Diário da CLDF - (crédito: Arquivo)

A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) autorizou a realização de eventos coletivos nas dependências da casa, em especial as salas de reuniões das comissões e auditórios. Para a tomada de decisão, foram levados em consideração as flexibilizações promovidas pelo Governo do DF (GDF), a ampliação da vacinação e a necessidade de retornar o atendimento presencial.

De acordo com o ato, publicado no Diário da CLDF, publicado nesta quinta-feira (15/7), a autorização abrange eventos de lideranças partidárias e de frentes parlamentares, visitação institucional e outros programas patrocinados pela CLDF. Além disso, a partir do dia 1º de agosto, todas as unidades administrativas da Câmara devem retornar o funcionamento, com o número mínimo de servidores, em sistema de rodízio. Os trabalhadores que se enquadram nos grupos de risco podem retornar ao trabalho após trinta dias da aplicação da segunda dose ou dose única da vacina contra a covid-19.

Protocolos de segurança

Para a realização dos eventos, deverão ser observados protocolos e medidas de segurança, tais como: organização das filas na entrada e saída, com distanciamento; garantir que haja ampla divulgação, com informações claras, sobre as medidas obrigatórias de proteção e perigos inerentes do contágio; restrição do número de participantes, limitado a 50% da capacidade do local; disponibilizar álcool em gel; exigir uso da máscara; higienizar móveis, equipamentos e objetos antes e após o evento.

Memória

Em abril de 2020, a mesa diretora já havia cogitado a possibilidade de retorno das atividades presenciais. A ideia, em um primeiro momento, era de que deputados e funcionários que não fazem parte do grupo de risco voltassem aos poucos ao trabalho. A proposta era para voltar a partir do dia 4 de maio de 2021, com funcionários do grupo de risco em home office. Mas após parecer negativo para a ação, dado pela diretoria de Seguridade Social e de Saúde, os parlamentares voltaram atrás.

