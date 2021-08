DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A mãe da adolescente estuprada pelo próprio pai no DF também foi vítima de abuso sexual, aos 13 anos, cometido pelo ex-marido, segundo informou a delegada-titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Simone Maria Pereira. Na última quinta-feira (19/8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu temporariamente o autor, 40 anos, por estupro de vulnerável.

No final de 2019, a adolescente, 13 anos, decidiu ir morar com o pai, no Paranoá. A menina, que residia em Planaltina com a mãe, 27 anos, tinha o sonho de conhecer o pai, pois o teria visto pela última vez quando tinha 1 ano e 4 meses. "Em abril deste ano, o próprio pai procurou a mãe dizendo que a filha estava grávida e sugerindo que a gestação teria ocorrido no período que a vítima tinha ido visitar a mãe", detalhou a delegada.

A uma amiga da mãe, a adolescente confessou que o pai a tinha estuprado. A menor passou pelo procedimento cirúrgico legal para tirar o feto no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). Logo depois, foi feito boletim de ocorrência na PCDF. "Em 15 dias, confirmamos que o pai era o responsável pelos abusos por meio do exame de DNA, após coleta do material genético da menor, do autor e do feto", afirmou a investigadora.

Preso na última quinta-feira (19/8) , o homem negou as acusações na delegacia. Ele ficará preso por 30 dias, mas poderá ter a prisão convertida em preventiva. Segundo a delegada, as investigações seguem no sentido de apurar o envolvimento de estupro contra a ex-mulher, que tinha 13 anos na época em que engravidou. "Agora, vamos ouvir os familiares dele e outras testemunhas para termos mais detalhes. Supostamente, ele se aproveitava do momento em que a mulher e os outros dois filhos menores estavam dormindo para cometer os abusos", finalizou Simone.