Veja onde cada público pode se vacinar contra a covid-19 nesta terça-feira

A Secretaria de Saúde dividiu os pontos de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 17 anos e adultos com 18 anos ou mais. O grupo adolescente começará a ser vacinado nesta terça-feira (24/8), em 30 postos de atendimento para pedestres, com horários de aplicação diurno e noturno. A imunização das pessoas com 17 anos terá início às 8h.

Os adultos de 18 anos ou mais, por sua vez, serão atendidos a partir desta terça (24/8) em locais diferentes daqueles onde o público de 17 anos será imunizado. A medida, segundo a Secretaria de Saúde do DF, é para evitar que as pessoas acima de 18 anos escolham qual vacina querem tomar, já que os adolescentes de 12 a 17 anos podem receber apenas o imunizante da Pfizer/BioNTech.

As pessoas com 18 anos ou mais que podem receber a segunda dose das vacinas a partir desta terça (24/8) devem se atentar aos locais onde cada imunizante será aplicado. Confira abaixo os todos os pontos, por público e tipo de dose.

Pontos de vacinação contra a covid-19 exclusivos para adolescentes de 17 anos nesta terça-feira (24/8) (foto: SES-DF/Divulgação)

Pontos de vacinação contra a covid-19 exclusivos para aplicação da primeira dose em adultos com 18 anos ou mais nesta terça-feira (24/8) (foto: SES-DF/Divulgação)