Covid-19: DF vai antecipar segunda dose de vacina da Pfizer

SS Samara Schwingel

Antecipação só vale para quem deveria tomar a segunda dose até 3 de setembro - (crédito: Bárbara Cabral )

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (23/8).

Segundo ele, a antecipação vai ocorrer a partir de quinta-feira (26/8) e vale para aqueles que precisam receber o reforço até 3 de setembro. “É importante que se divulgue isso. Queremos incentivar a vacinação”, explicou.

AstraZeneca

Quem precisa tomar a segunda dose da Astrazeneca até 31 de agosto também pode procurar os pontos de vacinação para ter a aplicação do reforço antecipada.

A medida vale desde a última semana. O GDF reforçou que só antecipa a aplicação de alguma vacina quando confere que não haverá prejuízo para a aplicação da primeira dose.