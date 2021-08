Com tempo seco, DF tem máxima de 32ºC nesta terça-feira (24/8)

JE Júlia Eleutério

(crédito: Antônio Cunha/Esp. CB/D.A Press)

As temperaturas continuam altas no Distrito Federal (DF) nesta terça-feira (24/8). A previsão é de máxima de 32ºC no período da tarde, quando as temperaturas sobem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá poucas nuvens e presença de névoa seca. Com isso, a umidade relativa do ar deve diminuir e pode atingir 15% nas horas mais quentes do dia e intensificar o calor.

Durante a madrugada, os termômetros registraram temperatura mínima de 14ºC com umidade em torno de 60% na região do Plano Piloto e Águas Emendadas, em Planaltina. De acordo com o meteorologista Mamedes Melo, a massa de ar seco ainda predomina no DF reforçando o calor na região. “A temperatura subiu e a umidade caiu um pouco mais nesta terça-feira em comparação com segunda-feira, então o tempo seco segue durante o dia”, destaca.



Cuidados



A Defesa Civil alerta sobre a importância de beber bastante água nesse período de seca. Além disso, reforçam a necessidade de umidificar os ambientes com toalhas molhadas, baldes ou umidificadores; e evitar a exposição ao sol e fazer atividades físicas no período entre 10h e 16h devido à baixa umidade.