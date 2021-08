Sem previsão de chuva, DF tem máxima de 30ºC nesta segunda-feira (23/8)

JE Júlia Eleutério

Os brasilienses devem continuar atentos aos cuidados com o tempo seco e quente do Distrito Federal (DF) durante esta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (23/8), a temperatura máxima deve ficar em 30ºC em algumas áreas da capital e 28ºC no Plano Piloto nas horas mais quentes do dia. A temperatura mínima registrada no DF foi de 14ºC, no Plano Piloto, nesta manhã.

A umidade relativa do ar, que teve máxima de 65% no período da manhã, pode chegar a 20% na parte da tarde quando o calor se intensifica. O céu continuará com poucas nuvens com predomínio da massa de ar quente comum para o período. Segundo o meteorologista Heráclio Alves, “no decorrer da semana a gente não vai ter muita mudança devido a massa de ar seco com temperaturas mais altas no período da tarde e umidade mais baixa, bem características dessa época do ano”, destaca.

Desde a semana passada, o Inmet monitora uma possibilidade de chuva para os últimos dias de agosto. “Tem uma melhora na umidade e não se descarta uma possibilidade de alguma chuva na próxima semana, mais para o fim de agosto”, explica Heráclio. No entanto, o meteorologista ressalta que “seria uma chuva isolada” e “nada muito expressivo”. O DF está sem chuva desde o dia 15 de junho, completando 69 dias.



Cuidados



Segundo a Defesa Civil, é importante beber bastante água nesse período de seca; umidificar os ambientes com toalhas molhadas, baldes ou umidificadores; e evitar a exposição ao sol e fazer atividades físicas no período entre 10h e 16h devido à baixa umidade.