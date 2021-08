Manutenção na rede elétrica deixa 4 regiões do DF sem luz nesta terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Fré Sonneveld/ Unsplash)

A Neoenergia vai interromper, nesta terça-feira (24/8), o fornecimento de energia em Santa Maria, Ceilândia, Sobradinho e Vicente Pires. O corte de luz será em decorrência dos serviços de poda de árvores e troca de postes, troca de componentes elétricos e manutenção preventiva.

Em Santa Maria, a interrupção será entre 8h40 e 14h30 e afetará as chácaras São Francisco de Assis, Maritacas, Tucano, Travessa Palmeiras, Alameda das Paineiras, La Fuente, Ouro Verde e Recanto dos Rouxinóis; além dos condomínios Pequeno Mirante, Flamboyant, Residencial Vale das Palmeiras e Condomínio Santa Mônica e o Setor Habitacional Tororó.

As cidades de Ceilândia, Sobradinho e Vicente Pires terão o fornecimento de luz interrompido para manutenção preventiva e troca de postes. Na QNM 38, ficarão sem energia os conjuntos K e M, das 9h às 13h30. Na Vila DNOCS, quadras 1 a 3, o desligamento será das 8h40 às 16h30. E na Colônia Agrícola Samambaia, as chácaras 129 a 131 e 133 a 142, a interrupção vai de 8h40 às 16h30.



Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.