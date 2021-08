Fique atento: Última parcela do IPTU vence nesta semana no DF

CB Correio Braziliense

O vencimento da última parcela será na sexta (27/8) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A população do Distrito Federal deve pagar a quarta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Limpeza Pública (TLP) de 2021 até sexta-feira (27/8). A data de vencimento da cota é definida de acordo com o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do DF (CI/DF).

Caso o contribuinte tenha indicado créditos do programa Nota Legal para abater no imposto, o boleto deve ser gerado pelo site ou aplicativo da Secretaria de Economia (Seec) com o valor correto, com desconto.

Anualmente, os moradores do Distrito Federal podem efetuar o pagamento do imposto em quatro parcelas ou em cota única. No caso da cota única, a pessoa tem um desconto de 5% no valor cobrado, se o imóvel não tiver débitos na Receita do DF. A primeira parcela e a parcela única venceram em maio, e a segunda em junho. Vale destacar que todos os imóveis têm o vencimento da última cota nesta semana.

O pagamento do IPTU/TLP voltou a ser autorizado na rede bancária da Caixa Econômica Federal. Além da Caixa, a população pode pagar o IPTU no Banco de Brasília (BRB), Banco do Brasil, Santander, Banco Inter, Banco Original, Bradesco, Itaú, Banco Mercantil do Brasil e Sicoob.



Prorrogação e isenção

Como medida de apoio ao setor produtivo e para amenizar os efeitos da pandemia, o Governo do Distrito Federal (GDF) prorrogou o pagamento do IPTU para algumas categorias da economia. Além disso, foi concedida remissão, anistia e isenção do IPTU e IPVA para 16 categorias para os exercícios de 2020 e 2021. A anistia aplica-se somente às multas acessórias e aos juros de mora.



* Com informações da Agência Brasília