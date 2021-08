JE Júlia Eleutério

Incêndio na Chapada dos Veadeiros, próximo ao município de Alto Paraíso, nesta segunda-feira (23/8). - (crédito: Reprodução/ CBMGO)

Incêndio na região da Chapada dos Veadeiros, que teve início na tarde desta segunda-feira (23/8), foi controlado na madrugada desta terça-feira (24/8). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionadas para apagar um incêndio florestal no começo da tarde desta segunda. As chamas estavam perto da cachoeira dos Macaquinhos, área próxima do município de Alto Paraíso (GO).

Ao Correio, o Tenente Veridiano do CBMGO informou que, por volta de 2h40, o fogo foi controlado e a ação de combate foi encerrada. “O trabalho foi árduo e a região é de difícil acesso, mas tivemos êxito em extinguir os focos presentes”, destaca Veridiano. A linha de fogo contava com aproximadamente 5Km.

Para a operação, foram chamados bombeiros e a brigada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo os Bombeiros, não se sabe as causas que originaram o incêndio.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica no município de Alto Paraíso, distante 260 Km do Distrito Federal. O paraíso da fauna e flora do Cerrado é um dos principais destinos turísticos do país, atraindo não só brasilienses, como moradores de diferentes regiões e, até do exterior.





Outro caso



No mês passado, um incêndio consumiu parte da vegetação do município de São João d’Aliança (GO), o Portal da Chapada. As chamas se estenderam pelo Complexo Veadeiros e chegram bem perto da cachoeira do Label.

Foram quatro dias de intensa luta contra o fogo. Em matéria publicada pelo Correio na época, a Defesa Civil Estadual estimou que as chamas devastaram, aproximadamente, 315 hectares de vegetação na Serra do Paranã, distante cerca de 160 km de Brasília.