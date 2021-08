Ibaneis assina decreto de redução de interstício da PMDF e do CBMDF

EH Edis Henrique Peres

Decreto vai permitir reestruturação da carreira - (crédito: Ed Alves/CB/DA Prees)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assina, nesta terça-feira (24/8), no Salão Branco do Palácio do Buriti, um decreto de interstício da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

A assinatura do interstício significa uma redução do tempo necessário para a promoção de agentes da PMDF e do CBMDF. O evento contou com a presença de representantes das duas corporações.

De acordo com o comandante geral da PMDF, Coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, a promoção não beneficia apenas o ganho dos agentes. "Não apenas o valor financeiro que conta, até porque ele tem um valor irrisório. O que muda é a dignidade e a honra, e a possibilidade de escalonamento da profissão", avalia.

Segundo o comandante, na PMDF serão beneficiados com o interstício 2.495 agentes. Sem a assinatura, apenas 53 policiais militares receberiam a promoção.

O comandante do CBMDF, William Augusto Bomfim, destacou que o decreto vai marcar a reestruturação da carreira. "Essas demandas vêm de muitos anos e os parças, da nova geração, serão marcados por isso", disse. Além do interstício, Bonfim destacou a pandemia do novo coronavírus na corporação: "Chegamos a um mês e 24 dias com zero infectados de bombeiros na ativa. O governador (Ibaneis), tem feito justiça a nossas necessidades".