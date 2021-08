Covid-19: veja onde cada público pode se vacinar nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

Há postos de vacinação para pedestres e na modalidade drive thru - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou os pontos de vacinação contra a covid-19 que estarão abertos nesta quarta-feira (25/8). Continua a divisão entre adultos e adolescentes. Para os jovens de 17 anos, serão 32 pontos exclusivos que funcionarão das 8h às 17h — ou das 9h às 17h no caso de drive-thrus. Desses, quatro estarão abertos até as 22h.

Para os maiores de 18 anos, são 38 locais de atendimento para aplicação da primeira dose. Um dos locais estará aberto até 22h.

As pessoas com 18 anos ou mais que podem receber a segunda dose das vacinas a partir desta quarta (25/8) devem se atentar aos locais onde cada imunizante será aplicado. Confira abaixo os todos os pontos, por público e tipo de dose.

Locais de vacinação (foto: Divulgação/Secretaria de Saúde)

Segunda dose