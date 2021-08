Três regiões do DF ficam sem energia nesta quarta-feira (25/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press - 26/8/14)

Três cidades do Distrito Federal vão ficar sem fornecimento de energia elétrica, nesta quarta-feira (25/8). A Neoenergia vai realizar serviços de poda de árvores em Planaltina, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires. A manutenção tem como objetivo prevenir futuros problemas com a rede e promover melhorias no abastecimento.

O desligamento programado de energia ocorre para garantir a segurança das equipes de trabalhadores e dos moradores próximos às localidades onde os serviços serão executados, em pontos no DF.

Em Planaltina, o corte de energia será a partir 9h30 e deve seguir até as 16h, no Núcleo Rural Rajadinha (chácaras de 01 a 17, 24, 25, 28, 30, 31, 34), Núcleo Rural Tabatinga (chácara São Judas Tadeu), Núcleo Rural Capão da Onça (chácara 03) e Núcleo Rural Três Conquistas (chácaras de 02 a 07, de 10 a 25, de 30 a 34, de 40 a 46, de 48 a 53, de 59 a 65). Nesses locais serão realizados serviço de manutenção preventiva com poda de árvores.

No Núcleo Bandeirante, a Chácara 01 Córrego Guará, na SMPS, receberá os trabalhadores da Neoenergia pela manhã. Serviço de poda de árvores será efetuado nesta localidade e o desligamento será entre 8h40 e 16h30.

A interrupção vai ocorrer também em Vicente Pires, na Colônia Agrícola Samambaia, nas Chácaras 03, 54 e 133, entre 8h40 e 16h30, para poda de árvores na região.



Antecipação

A Neoenergia informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada sem nenhum tipo de aviso prévio, reduzindo dessa forma o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia.

Em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual ou ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e da fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.