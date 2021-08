Codhab convoca candidatos com interesse em imóvel no DF

CB Correio Braziliense

O empreendimento terá 72 apartamentos com dois quartos, sala, cozinha e banheiro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) abriu, nesta terça-feira (24/8), convocação aos candidatos habilitados com interesse em adquirir uma unidade no empreendimento que será construído na CL 105 Lote I, em Santa Maria. As pessoas devem se manifestar até às 18h de 29 de outubro.

O empreendimento terá 72 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, o que totaliza 46m². Em relação ao financiamento do imóvel, ele será concedido pela instituição financeira, por meio de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou de pagamento parcelado diretamente à construtora JC Peres Engenharia.

A pasta detalha que, para manifestar interesse para o empreendimento de Santa Maria, é preciso possuir classificação na lista de habilitados-documentação aprovada da Codhab e estar nas faixas de renda de 2 (R$ 2,6 mil a R$ 4 mil) a 4 (acima de R$ 7 mil a 12 salários mínimos).

O candidato habilitado que deseja manifestar interesse no empreendimento, deverá acessar o link Formulário - Manifestação de interesse Santa Maria ou QRCode e, logo em seguida preencher o formulário.

Com informações da Codhab