Manifestação dos indígenas deixa Esplanada interditada nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O trânsito na Esplanada dos Ministério está bloqueado devido a manifestação dos indígenas nesta quarta-feira (25/8). O bloqueio da pista iniciou por volta das 13h, na altura do Teatro Nacional e da Biblioteca Nacional, nas vias N1 e S1. A interdição está sendo feita pela Polícia Militar, que acompanha e faz a segurança dos manifestantes.

Para minimizar o impacto no trânsito, a corporação informou que está avaliando, constantemente, os trechos necessários para bloqueio e liberando a pista de acordo com o andamento da manifestação. Por volta das 15h50, apenas a rua das bandeiras e a pista em volta do Supremo Tribunal Federal estavam interditadas.

Os bloqueios serão feitos, quando necessário, durante todo o evento. Segundo estimativa da Polícia Militar, trechos da Esplanada podem ficar interditados até as 22h desta quarta-feita (25/8). O grupo de cerca de seis mil indígenas protestam contra o marco temporal que trata sobre as demarcações das terras indígenas no pais.