Após formatura de praças da PM, DF terá mais 491 soldados nas ruas

CB Correio Braziliense

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A segurança pública do Distrito Federal terá reforço no efetivo a partir desta quarta-feira (25/8). A Polícia Militar (PMDF) diplomou 491 policiais da sétima turma do Curso de Formação de Praças, em cerimônia no estádio Mané Garrincha. Os novos soldados passam a fazer parte dos 10,6 mil integrantes da corporação.

Presente à cerimônia, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que, neste semestre, convocará mais 750 pessoas aprovadas no último concurso da PMDF, em 2018. Outros 450 serão chamados até o fim de 2022. O Executivo local informou que o evento marcou mais uma série de investimentos da administração distrital em combate à violência e à criminalidade.

Para o Executivo local, a gestão atual promoveu uma cultura de respeito entre as corporações. Além disso, que o trabalho integrado entre elas permitiu a diminuição da queda dos índices de criminalidade. Neste ano, o governo distrital usou R$ 15,3 milhões para compra de 442 novas motos — de 250, 800 e 850 cilindradas — para os militares e investiu um total de R$ 100 milhões na PMDF.

Também participaram do evento o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo; o vice-governador do DF, Paco Britto (Avante); o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres; a ministra-chefe da Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, Flávia Arruda; e o comandante-geral da PMDF, coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF)