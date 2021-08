Investimento em redução de interstício para a PMDF e CBMDF é de R$ 9 milhões

EH Edis Henrique Peres

Um total de 2.495 agentes serão beneficiados com a redução do interstício - (crédito: Ed Alves/CB/DA Prees)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, na manhã desta terça-feira (24/8), um decreto de redução do interstício da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). A medida altera o plano de carreira de PMs e Bombeiros. De acordo com estimativas, a redução aumentará em aproximadamente R$ 9 milhões os gastos com as corporações.

Sem o interstício, de acordo com o comandante geral da PMDF, Coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, apenas 53 policiais militares receberiam a promoção até o fim deste ano. Com o Decreto, 2.495 agentes serão beneficiados. “Não se restringe apenas a um valor financeiro, até porque a cada militar é um valor irrisório entre um cargo e outro. O que muda é a dignidade e a honra. A possibilidade de escalonamento da profissão”, avalia.

No Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com o comandante do CBMDF, William Augusto Bomfim, 475 bombeiros serão beneficiados, além de 83 oficiais. “Essas demandas vêm de muitos anos e os novos praças, da novas gerações, serão marcados por isso”, pontua. A redução do interstício se refere ao intervalo entre a promoção de uma patente para outra.

Para Ibaneis Rocha, as mudanças são necessárias. “A gente atende os pleitos da PMDF, PCDF (Polícia Civil) e CBMDF não pela politicagem, mas porque eles merecem. Eles (os agentes) se dedicam e nos orgulham. Fico mais feliz que eu consegui algo inédito no âmbito do DF, que foi integrar as forças de segurança, empoderei o secretário de segurança e hoje vivemos um ambiente de paz. Todos os policiais trabalham de forma unida e pacificada, e o resultado é a diminuição dos índices de criminalidade”, afirma.

A última redução aconteceu ainda em 2019. No ano passado, devido à pandemia, não houve redução do interstício.

Projeto de Lei

O deputado distrital Hermeto (MDB) elaborou uma proposta de reestruturação da carreira da PMDF, de forma que ocorra uma redução definitiva automática do interstício. O texto está em análise no Governo do Distrito Federal (GDF) e para ser aprovado, precisa ser avaliado também pelo Palácio do Planalto.

Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, participou da cerimônia de assinatura e se colocou à disposição para discutir o melhor texto, de forma que aumente as chances de aprovação do projeto. Além disso, na noite desta terça-feira (24/8), a PMDF fará a formatura de 491 novos policiais.

Até o fim do ano, Ibaneis Rocha espera formar mais 750 agentes. “Espero em breve, e vou trabalhar muito para isso, que até o fim do ano consigamos isso, para que, no próximo ano, já tenhamos essa turma trabalhando pela nossa comunidade”, afirma o chefe do Palácio do Buriti.