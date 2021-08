Hospital Regional de Planaltina disponibiliza QR Code para consulta de exames

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki)

Pacientes do Hospital Regional de Planaltina (HRPL) agora podem consultar os serviços oferecidos pelo laboratório por meio de um QR Code. Com a câmera do celular, é possível saber se o exame solicitado em outras unidades de saúde está disponível no hospital.

O laboratório é responsável pela realização dos exames coletados pelas unidades de saúde da região, e, com o novo serviço, os pacientes não precisarão ir até o hospital: basta consultar QR Code, que ele irá direcionar para uma planilha do Google Drive com todas as informações.

O idealizador do projeto Raphael Marques, chefe do laboratório do HRPL, conta que mensalmente no laboratório são realizados em torno de cinco mil atendimentos, e o aplicativo irá ajudar não só os pacientes, mas também a equipe do local.

Após a realização dos exames, os usuários receberão um código com um número de protocolo e uma senha para ter acesso ao site Portal de Exames, onde poderão obter resultados sem ter que ir até o hospital.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal