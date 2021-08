Vídeo: adolescentes derrubam vacinas contra covid-19 em posto do DF

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Dois adolescentes de 16 e 17 anos quebraram doses de vacina contra a covid-19 no posto de imunização do do Centro Olímpico de Planaltina nesta quinta-feira (26/8). O incidente aconteceu por volta das 13h30 e, segundo testemunhas, os jovens aguardavam na fila pela vacina, quando o mais novo foi informado de que não estava contemplado no público alvo da campanha.

Com a notícia, os adolescentes começaram a se alterar e derrubaram os recipientes que continham os antivirais, quebrando alguns frascos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) foi acionada para controlar a situação. Por meio de nota, a corporação informou que o menor de 17 anos foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DAC) 1 e outro rapaz, de 16 anos, foi liberado.

Em nota, a Secretaria de Saúde informa que um grupo de quatro jovens provocou tumulto no Centro Olímpico de Planaltina após a equipe de vacinação informar que a imunização aconteceria somente para adolescentes com 17 anos. "Um dos jovens, que não estava na faixa etária contemplada com a vacinação, derrubou a mesa em que estava os insumos e vacinas contra a covid-19."

A pasta destaca, ainda, que a situação foi normalizada e a imunização segue nesta sexta-feira (27/08) no ponto de vacinação. "Nesse incidente foram perdidos 4 frascos de vacina, (que) correspondem a 24 doses", diz a SES-DF.

Confusão

Apesar da revolta, o jovem de 17 anos poderia ter sido vacinado. Isso porque desde a terça-feira (24/8), o Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou a vacinação para adolescentes de 17 anos sem comorbidades. São 30 pontos de atendimento exclusivos para esse público, gestantes e puérperas, uma vez que esses grupos podem receber apenas a vacina da Pfizer/BioNTech.



Mesmo com a revolta, o jovem de 17 anos poderia ter sido vacinado. Isso porque começou, na última terça-feira (24/8), a vacinação contra a covid-19 de adolescentes de 17 anos sem comorbidades. São 30 pontos de atendimento exclusivos para esse público, gestantes e puérperas, uma vez que esses grupos podem receber apenas a vacina da Pfizer/BioNTech.

Para quem tem 18 anos ou mais e para aquelas pessoas que procuram receber a segunda dose, o atendimento continua nos demais postos. Além disso, o GDF resolveu antecipar a aplicação do reforço da Pfizer — a partir desta quinta-feira (26/8) — e flexibilizar o horário de atividade de deliverys em drive-thrus.

Confira o vídeo:



Aguarde mais informações