Procurador da Infraero que atirou na própria mãe deve voltar à prisão

JE Jéssica Eufrásio EH Edis Henrique Peres

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 2/4/2018)

Um mês depois de um desembargador da 2ª Turma Criminal conceder habeas corpus para liberar Henrique Celso Gonçalves da prisão preventiva, o Tribunal do Júri de Brasília determinou que o procurador seja preso novamente. Ele é acusado de atirar na própria mãe, em 24 de julho, após uma discussão com o cunhado e com a esposa, no Lago Sul. A decisão tem força de mandado de prisão, mas a defesa pode recorrer.



A determinação, assinada pelo juiz de direito substituto Frederico Ernesto Cardoso, saiu nesta quinta-feira (26/8) e atende a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A instituição havia apresentado denúncia contra Henrique Celso por cinco crimes: tentativa de homicídio; lesão corporal contra a esposa; agressão contra a irmã; submeter a constrangimento uma criança de 4 anos, no dia dos fatos; e por manter em casa, sem autorização legal, nove armas, além de munição e carregadores. A acusação pode ser rejeitada ou aceita — integral ou parcialmente — pela Justiça.

O magistrado do Tribunal do Júri argumentou que o mandado de prisão preventiva é uma medida "excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal". Com a decisão, Henrique Celso pode responder ao processo preso.

A defesa do procurador informou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) "havia se manifestado pela concessão da liberdade" de Henrique Celso, desde que cumpridas medidas judiciais. "Entendemos que não há necessidade da prisão e vamos novamente recorrer, com novo pedido de habeas corpus", afirmou o advogado Karlos Eduardo de Souza Mares.



Entre as obrigações que Henrique Celso deveria cumprir, segundo o alvará de soltura concedido previamente, estavam: comparecer a todos os atos do processo; manter distância mínima de 300 metros da esposa; não ter contato com ela por nenhum meio; e não retornar à residência do casal até nova autorização judicial.

O MPDFT informou que pediu pela prisão preventiva após a concessão do habeas corpus e que a decisão desta quinta-feira (26/8) confirmou o entendimento da acusação, pois destacou "ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública".



Discussão e disparos

Henrique Celso Gonçalves Marini foi preso em flagrante, após ter uma discussão com o cunhado, na noite de 24 de julho. O desentendimento ocorreu durante uma confraternização na casa da família, na QI 28 do Lago Sul. O procurador teria brigado com a esposa e a irmã dele — cujo marido tentou intervir.

Na sequência, Henrique Celso buscou um revólver calibre 38 e disparou quatro vezes. Um dos tiros acertou a mãe do procurador, uma mulher de 83 anos. Os familiares e amigos que estavam na confraternização se esconderam em um quarto e chamaram a polícia. O caso ficou sob investigação na 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

Em 26 de julho, o suspeito passou por audiência de custódia, e a Justiça determinou que ele ficasse preso preventivamente. No entanto, dois dias depois, o desembargador da 2ª Turma Criminal do TJDFT concedeu habeas corpus que liberou Henrique Celso da prisão preventiva.