Mulher atropelada por advogado no Lago Sul passa por delicada cirurgia

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Tatiana Thelecildes Fernandes, 40 anos, a mulher que foi atropelada por um advogado na manhã desta quarta-feira (25/8), continua em estado grave de saúde e precisou passar por uma cirurgia em um hospital particular do Distrito Federal. Ela entrou na sala de cirurgia às 14h devido a fraturas e coágulos na cabeça.

Tatiana foi atropelada após uma briga de trânsito com o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem. O crime foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança de uma casa. O marido da vítima escutou a discussão e foi para a rua ver o que estava acontecendo.

Na filmagem, é possível ver o momento em que Tatiana sai do carro e é atropelada. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do DF e levada, já em estado grave, para o hospital onde passa pela cirurgia. Logo após o ocorrido, os moradores acionaram a Polícia Civil. A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) cuida do caso.

Paulo Ricardo foi preso em flagrante e responderá por tentativa de homicídio. O carro dele foi apreendido e passará por perícia.