Ibaneis cria cartão para agilizar pequenos reparos em hospitais do DF

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou um decreto que cria o Cartão-Pequenos Reparos para agilizar pequenas reformas em unidades de saúde do Distrito Federal. O cartão vai disponibilizar R$100 mil para superintendentes e R$70 mil para gestores de hospitais.

Segundo o governador, a medida vale apenas para as unidades ligadas à Secretaria de Saúde. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), por exemplo, não poderá usufruir do cartão. “É algo a se pensar”, declarou durante coletiva no Palácio do Buriti neste sábado (28/8).

Segundo o secretário de Economia, do DF, André Clemente, o ato é próprio do Executivo, logo, não precisa passar por apreciação da Câmara Legislativa. “ O limite do cartão é de R$100mil ou R$70 mil. Se o gestor gastar tudo, fazendo prestação de contas, ele consegue liberar mais”, explicou.

O cartão deve estar nas mãos dos gestores em breve. O decreto foi assinado neste sábado. No mesmo ato, Ibaneis assinou a publicação da nomeação de mais profissionais de saúde que deve sair na próxima semana. São 104 médicos.