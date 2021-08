Escolas públicas separam "meninos" e "meninas" durante retorno presencial

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Duas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal decidiram retornar às aulas presenciais separando os alunos por gênero. De acordo com o comunicado enviado aos pais e responsáveis, as turmas seriam dividas entre "meninas/moças" e "meninos/rapazes". As duas unidades atendem uma área nobre de Brasília, o Lago Norte.

A ação do Centro Educacional do Lago Norte (Cedlan) e do Centro Educacional Lago Norte (Celan) não agradaram o Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos (Centro DH). A organização encaminhou um ofício ao Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) e pediu providências, além de anexar o comunicado encaminhado pelas escolas.

Veja o comunicado:

Comunicado enviado pelas escolas informando da separação de gêneros (foto: Reprodução)

Segundo o ofício enviado ao MPDFT, o Centro DH entende que a ação de dividir as turmas por gênero "não converge ao debate acerca da maior interação como mecanismo de expansão de educar para convivência pacífica com toda e qualquer diferença."

Além disso, a organização afirmou que os mais impactos seriam os alunos LGBTQIA+. "É público que os mais afetados aqui mais uma vez serão os jovens LGBTQIA+, os não binários que neste caso não teriam dias para irem para à escola, assim como vítimas diretas seriam os indivíduos transexuais que manifestariam desconforto para ir às aulas presenciais por não se sentirem integrada à comunidade escolar", diz o Centro DH no ofício.

A Secretaria de Educação foi procurada, mas, até a mais recente atualização desta reportagem, não respondeu. O espaço segue aberto.