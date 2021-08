Encontro de pets no Parque da Cidade vai tratar da prevenção à leishmaniose

CB Correio Braziliense

O estacionamento 10 do Parque da Cidade do Distrito Federal, neste domingo (29/8), vai receber um encontro de pets para lembrar do Agosto Verde, que é o mês de prevenção à leishmaniose animal. No evento, que começas às 9h e vai até as 13h, serão bem-vindo animais de estimação e os donos. Estarão presentes veterinários para esclarecer dúvidas acerca da doença.

Os visitantes receberão uma aplicação gratuita de um repelente para a prevenção da leishmaniose. Além disso, o evento contará com feiras, brindes, música e alimentação. A entrada também é gratuita (veja Serviço).

A leishmaniose canina tem como sintomas mais comuns aumento de volume dos gânglios linfáticos, crescimento exagerado das unhas, perda de pelo, úlceras e descamação da pele, emagrecimento e atrofia muscular, hemorragias nasais, anemia e alterações nos rins, fígado e articulações. A doença ainda não tem cura total.

O tratamento promove cura clínica e epidemiológica. Ou seja, o cachorro não apresentará lesões ou sinais de estar doente, apesar de estar infectado. O Agosto Verde marca a importância dos cuidados anuais contra a leishmaniose. A doença, popularmente conhecida como calazar, é um dos principais motivos para o sacrifício de cachorros no Brasil.

Serviço

Agosto Verde

Estacionamento 10, Parque da Cidade

Horário: 9h às 13h

Entrada gratuita