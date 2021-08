Covid-19: Em uma noite, cinco bares são interditados por aglomeração

CB Correio Braziliense

Cinco bares são multados e interditados por aglomeração no DF - (crédito: Reprodução/DF Legal)

Em apenas uma noite, cinco bares do Distrito Federal foram multados e interditados por descumprimento de protocolos de combate à covid-19 e aglomeração (veja imagens abaixo). A Operação Baco, realizada pela Secretaria DF Legal, reforçou a fiscalização nos locais que mais recebem reclamações.

Neste sábado (28/8), terceiro dia da operação, um dos punidos por desrespeitar os decretos de combate ao coronavírus foi o Café de Lá Musique, no Setor de Clubes Sul. O bar foi multado em R$ 10 mil por show e aglomeração e interditado por 30 dias.

Outro que foi alvo das ações do DF Legal foi o Dallas Bar, localizado na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). "Depois de três noites seguintes de ações com multas e notificações e, ainda assim, desrespeito aos protocolos sanitários, o Dallas Bar, na EPTG, foi multado em mais R$ 10 mil e foi interditado por 30 dias. Cerca de 500 pessoas estavam no local", informou a secretaria.

A punição foi a mesma para o Texxas Bar, no Núcleo Bandeirante. Flagrado com grande aglomeração de clientes e sem máscara, o estabelecimento foi multado em R$ 20 mil e interditado por 30 dias. No Gama, na região do DVO, o multado e interditado foi o Bar Sanfona de Ouro. Com grande aglomeração até em via pública, o bar recebeu multas que totalizaram R$ 18 mil e interdição.

O bar Vila Jeri, na Asa Norte, sofreu ação fiscal. Ele será avaliado por outras equipes. Até lá, o mesmo estará interditado. A multa também será estipulada.













Operação Baco

A Operação Baco é uma resposta aos estabelecimentos que insistem descumprir as regras de combate à covid-19. Além das 11 equipes que atuam diuturnamente, a Secretária DF Legal em conjunto com os demais órgãos da Força Tarefa do GDF, passam a usar fiscais descaracterizados.

Os auditores e inspetores vão os locais e registram toda a movimentação, que posteriormente entra em relatórios. Com isso, evita-se uma tática que vem sendo recorrente desses estabelecimentos: pedir para que os clientes retornem aos seus lugares e coloquem suas máscaras ao serem avisados da aproximação das equipes da DF Legal.

O outro lado

O Correio entrou em contato com os estabelecimentos citados pelo DF Legal. Até a mais recente atualização desta reportagem, apenas o Café de La Musique se posicionou. Em nota, o bar afirmou que "está seguindo com todas as medidas de seguranças para o bem estar de todos os seus clientes, cumprindo todas as regras determinadas pelo decreto do Governo do Distrito Federal."

Segundo o bar, no sábado ocorreram "alguns excessos por parte do público" e os colaboradores buscaram conter. "Diante desta situação, o Café de La Musique se compromete ainda mais a partir desse final de semana a reforçar sua fiscalização e aumentar o número de colaboradores para tal ação, aumentando o quantitativo de segurança e brigadistas para repreender aqueles que levantam de suas mesas e ficam sem máscara gerando aglomerações", finaliza a nota.

O espaço segue aberto para manifestação dos outros estabelecimento citados.