Vias da Asa Norte serão fechadas para corrida noturna neste sábado

Largada da corrida será na altura da Quadra 5, no Setor de Autarquias Norte (SAUN) - (crédito: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar alguns trechos das vias da L2, L3 e L4 Norte neste sábado (28/8) devido à Corrida 61 Brasília. Os fechamentos serão das 17h às 21h.

A largada da corrida será na altura da Quadra 5, no Setor de Autarquias Norte (SAUN). Os estacionamentos do Setor Bancário Norte (SBN) e do SAUN poderão ser utilizados, segundo o Detran.

A atividade terá três opções de percurso, com distâncias de 3km, 5km e 10km. A corrida está marcada para começar às 19h.

Confira os trechos que serão totalmente bloqueados:



Via de ligação ERLN / L2 Norte: ambos os sentidos no trecho entre SBN e SAUN;



Via de ligação L4 Norte / L2 Norte: somente no sentido L2 Norte.

Saiba quais trechos serão compartilhados entre veículos e pedestres, com fechamento parcial: