Homem é preso por tentar matar amigo com punhal após discussão

CB Correio Braziliense

(crédito: Sarah Peres/CB/D.A Press )

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tentar matar um amigo, de 24 anos. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o autor tentou matar a vítima com um golpe de punhal nas costas após uma discussão entre os dois. A vítima ficou ferida e foi levada ao Hospital de Base, onde foi medicada.

A polícia realizou a prisão neste sábado (28/8) por meio da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). Conforme apurado pelos agentes, na sexta-feira (27/8), o autor, a vítima e um terceiro amigo passaram a noite bebendo em um bar situado na Vila Basevi, no Lago Oeste, local onde residem.

Ao amanhecer, o autor percebeu que havia perdido o celular e desconfiou da vítima. Assim, decidiu ir atrás do amigo. Sabendo que o homem iria trabalhar, pela manhã, em uma obra em Vicente Pires, o autor foi até o local. Após breve discussão, acusando-a de ter roubado o celular, o suspeito pegou um punhal, desferiu um golpe contra as costas e fugiu.

A vítima foi socorrida ao Hospital de base, onde foi medicada. Ao ter conhecimento dos fatos, os policiais da 38ª DP realizaram diversas diligências e conseguiram localizar o autor, no início da noite de sábado, no mesmo bar em que ele e a vítima haviam bebido no dia anterior. Indagado a respeito dos fatos, o homem confessou. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e, caso condenado pode pegar de 2 a 13 anos de prisão.