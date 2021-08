Covid-19: taxa de transmissão sobe para 1,08 e DF registra mais 17 mortes

SS Samara Schwingel

(crédito: Ronny Hartmann / AFP)

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Distrito Federal aumentou 0,04 ponto, entre sábado (28/8) e este domingo (29/8). O índice passou de 1,04 para 1,08. Isso demonstra que um grupo de 100 pessoas infectadas é capaz de transmitir a covid-19 para, em média, outros 104 indivíduos. O dado consta no mais recente boletim diário da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Nas últimas 24 horas, a capital federal registrou 680 novos casos da covid-19 e 17 mortes provocadas pela doença. Com a atualização, a média móvel de infecções chegou a 714,57 e registrou alta de 11% em comparação a 14 dias trás. No entanto, o resultado é considerado estável, por estar abaixo de 15%.

Em relação aos óbitos, o indicador ficou em 15,71, o que indica alta de 16,3% em relação ao verificado duas semanas antes.



No total, o DF tem 468.944 casos de covid-19 desde o início da crise sanitária. Desse total, 451.807 (96,3%) foram pacientes recuperados. Outros 10.024 (2,1%) morreram. Entre as vítimas, 867 eram de outras unidades da Federação, sendo 743 de Goiás, e o restante, de mais 16 estados.

UTIs

Neste domingo (29/8), na rede pública de saúde, a ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) alcançou 57,4%. Dos 173 leitos para pessoas com covid-19, 73 estavam com pacientes; 54, vagos; e 46, bloqueados. Os dados constam na mais recente atualização do portal InfoSaúde-DF, às 17h30.

Na rede particular, a taxa chegou a 80%. Das 200 vagas em UTIs, 149 estavam ocupadas, 39 livres e 12 bloqueadas. Na fila de espera por um leito, havia três pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19 neste domingo (29/8).