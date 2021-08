GDF vai contratar 397 profissionais para reforço do atendimento à saúde

CB Correio Braziliense

(crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF)

O Governo do Distrito Federal vai nomear mais 397 profissionais para reforçar o atendimento na área de saúde. A nomeação dos concursados foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) neste sábado (28/8) e deve ser publicada na próxima semana. "Entre segunda-feira e terça-feira", detalhou o chefe do Executivo local em coletiva no Palácio do Buriti.

Serão 104 médicos, 80 farmacêuticos, 53 administradores, 35 fonoaudiólogos, cinco economistas, cinco estatísticos, cinco analistas de sistemas e cinco contadores. Além de 64 enfermeiros obstetras, 39 enfermeiros de família e dois técnicos de hematologia e hemoterapia. Todos são profissionais aprovados no último concurso da Secretaria de Saúde e vão reforçar o atendimento nas unidades de saúde do DF.

Durante a coletiva, o governador Ibaneis Rocha anunciou que a Secretaria de Saúde vai ofertar 10 mil horas de trabalho por período definido (TPD), uma espécie de hora extra, para o mutirão de cirurgia. Serão 54 salas cirúrgicas que funcionarão à noite e em fins de semana, o que dará vazão à lista de espera represada. “Essas 10 mil horas são para as cirurgias eletivas que estão represadas por conta da pandemia”, afirmou Ibaneis Rocha. “Assim, a gente espera se não zerar, mas pelo menos colocar a fila de espera dentro da normalidade”, completou.

Além disso, o emedebista anunciou a criação de um cartão de pequenos reparos para a área da saúde. Os superintendentes terão um limite de R$ 100 mil e os diretores, tanto de hospitais quanto de unidades básicas de saúde, terão R$ 70 mil para financiar reparos nas unidades hospitalares.