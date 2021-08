Quatro pessoas ficam feridas em colisão de carros em Planaltina

CB Correio Braziliense

Motorista de Ford Fiesta foi levado ao Hospital de Base em estado grave - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um Fiat Argo vermelho e um Ford Fiesta dourado deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (30/8), na DF-128, entre os km 4 e 5, em Planaltina DF. O motorista do Fiesta, que não teve a idade informada, apresentou fratura exposta no braço e fêmur, além de hemorragia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem foi encaminhado pela aeronave da corporação ao Hospital de Base. Outras duas vítimas estavam como passageiros no Fiesta: uma mulher, de 43 anos, e um cadeirante, de 13,.

A mulher estava consciente e orientada, mas instável, com suspeita de hemorragia interna. Ela foi levada ao Hospital Regional de Planaltina. O menino, de 13 anos, estava orientado e estável e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a mesma unidade.

A quarta pessoa que ficou ferida foi a condutora do Argo vermelho, de 33 anos. A mulher apresentava suspeita de fratura no quadril e foi levada para o Hospital Regional do Paranoá.

O CBMDF atendeu a ocorrência às 7h53, com seis viaturas, uma aeronave de resgate e 21 militares. Após o acidente, a Polícia Militar do DF ficou responsável pelo local.