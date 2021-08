GDF vai antecipar a segunda dose para quem tem que tomar até 7 de setembro

CM Cibele Moreira

GDF antecipa D2 para grupo que iria completar o esquema vacinal em 7 de setembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou, nesta segunda-feira (30/8), o grupo contemplado para antecipar a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e Pfizer. A partir desta terça-feira (31/8), quem está marcado para completar o ciclo vacinal até 7 de setembro poderá receber o imunizante antes da data prevista.

Comunicado foi feito durante coletiva de imprensa, no Palácio de Buriti. De acordo com subsecretário de Vigilância da Saúde, Divino Valéro, explica que a data limite para essa ampliação levou em consideração o quantitativo de doses disponíveis para a D2 na capital. "Toda vez que se fala em antecipar, temos que saber para que grupo e qual o tamanho desse grupo. Porque nós temos o orgulho de dizer que aqui, no Distrito Federal, não houve nenhum caso do cidadão buscar o posto e não ter a dose. É muito importante que a gente mantenha essa segurança", ressaltou o subsecretário.

"Podemos avançar mais? Sim, depende do que recebermos do Ministério da Saúde para que nós tenhamos essa garantia no adiantar das doses", reforçou Divino Valéro durante a coletiva. Nesta segunda-feira (30/8), o Distrito Federal recebeu mais 27.530 da AstraZeneca e 10.530 da Pfizer. Todas para a aplicação da segunda dose.



Até o momento, a antecipação estava sendo feita para aqueles que iriam receber a D2 até 31 de agosto. Para receber o imunizante antes da data prevista, é necessária ir aos pontos de vacinação com o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. Só serão aceitos aqueles que estão contemplados na data limite definida pelo governo.

Em relação a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, Divino Valéro destaca que aguarda o recebimento de mais doses da Pfizer para a D1 — único imunizante autorizado para a aplicação neste público etário. Segundo o subsecretário de vigilância da Saúde, a capital vacinou 65% deste grupo. Até o momento, os adolescentes sem comorbidades entre 12 e 17 anos, podem tentar receber a vacina da xepa — quando sobra dose no frasco aberto nos pontos de imunização, após o horário de aplicação.

Há 5.580 doses da Pfizer disponíveis no DF para a primeira dose, que serão aplicadas para a população com 17 anos ou mais que ainda não iniciou o esquema vacinal.