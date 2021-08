Chuvas podem atingir o DF nesta terça-feira. A máxima chegará aos 29°C

RM Rafaela Martins

A previsão do tempo para o Distrito Federal nesta terça-feira (31/8) apresenta tempo seco e quente. Mas, no final da tarde o brasiliense terá trégua. Segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), deve chover novamente. Após 75 dias de estiagem, na noite de segunda-feira (30/8), várias regiões administrativas registraram o que parecia distante: chuva.

O Instituto confirmou que, por volta das 18h30, caiu 0,8mm de chuva em Brazlândia. Em seguida,o Correio recebeu diversos relatos de chuva em Águas Claras, no Guará 1, no Paranoá, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e no Plano Piloto. A última vez que choveu no DF tinha sido em 15 de junho.

De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz, desde a semana passada começou uma movimentação para chover no DF. Uma frente fria aumentou a umidade relativa do ar, trazendo chuva. "É provável que haja chuva no final da tarde/início da noite hoje. Mas o tempo não será tão quente, pois a umidade relativa do ar aumentou e os termômetros vão marcar no máximo 29°C", explicou o profissional.

A umidade relativa do ar vai variar entre 90% e 25%, sendo a mais baixa para o período da tarde. A temperatura máxima será de 29ºC e a mínima será de 15ºC. De acordo com o Inmet, o céu terá poucas nuvens e névoa seca durante a manhã. Mas, prepare o guarda-chuva para o final da tarde, pois terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

Cuidados

Mesmo com a chegada das chuvas, a umidade relativa do ar continua baixa. A Defesa Civil orienta manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Fique atento à hidratação das crianças, idosos e doentes. Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento.

Também é bom evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h e não queimar lixo nem provocar queimadas por descuido ou desatenção.