Nova linha de ônibus começa a circular no Guará nesta segunda (30/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Uma nova linha de ônibus passará a circular pela região do Guará nesta segunda-feira (30/8). O novo serviço, que atenderá os moradores da Colônia Agrícola Águas Claras e do Setor IAPI, partiu de uma solicitação feita por passageiros à Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

O trajeto da linha 157.5 vai do terminal do Guará II até a Cidade Estrutural, passando por locais como a Avenida Contorno - onde é possível realizar a integração com o metrô nas estações Feira e Guará -, os condomínios do Guará Park e a Estrada Parque Vale (EPVL), conhecida como Pista do Jóquei.

Serão disponibilizados ônibus da nova linha em 20 horários nos dias úteis e aos sábados, sendo 10 saindo do terminal do Guará II e outros 10 da Cidade Estrutural. As saídas vão ocorrer às 6h30, 7h50, 9h10, 10h30, 11h40, 13h10, 14h30, 15h50, 17h10 e 18h30 de ambos os terminais. A tarifa vai ser R$ 2,70.



O Subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, ressalta que sugestões podem ser enviadas para a Semob. “Lembramos sempre que as sugestões de criação, mudança de horários e de itinerários das linhas podem ser feitas diretamente à Semob por meio da ouvidoria, pelo 162 ou pelo www.ouv.df.gov.brh“, destaca.



Serviço



Linha 157.5 – Guará II/IAPI/Feira do Guará/Guará Park/Cidade Estrutural



Tarifa: R$ 2,70

Horários (de segunda a sábado): Saindo do Terminal do Guará II e da Cidade Estrutural

6h30, 7h50, 9h10, 10h30, 11h40, 13h10, 14h30, 15h50, 17h10 e 18h30

Empresas: Marechal e São José



*Com informações da Agência Brasília