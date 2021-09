Covid-19: DF chega a 470 mil casos, e taxa de transmissão segue acima de 1

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal chegou, nesta terça-feira (31/8), a 470.471 casos confirmados da covid-19. O boletim epidemiológico diário da Secretaria de Saúde contabilizou mais 531 infecções e 13 mortes em 24 horas. Do total de infectados, 453 mil (96,3%) pessoas se recuperara e 10.054 (2,1%) morreram. As demais continuam tratando a doença.

A taxa de transmissão segue acima de 1 desde sexta-feira (27/8). Nesta terça-feira (31/8), o indicador ficou em 1,09, depois de alcançar 1,1, na segunda-feira (30/8). O resultado mais recente demonstra que um grupo de 100 pessoas é capaz de transmitir o vírus para, em média, outros 109 indivíduos.

Com as atualizações do boletim, a média móvel de casos ficou em 702,29 — alta de 4,35% em relação ao índice verificado 14 dias atrás, o que indica estabilidade. O indicador referente às morte é de 15,14 e teve variação 19,11% quando comparado ao de duas semanas antes.

Em relação à ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) para o tratamento da covid-19, a rede pública opera com 54,48% de pacientes, sendo que, dos 173 leitos disponíveis, 73 tinham pessoas internadas, 61 estavam vagos e 39, bloqueados.

Na rede particular, a taxa é de 79,89%, segundo a mais recente atualização do portal InfoSaúde-DF, às 19h30 desta terça-feira (31/8). Das 201 vagas em UTI, 152 estavam ocupadas, 40 livres e nove, bloqueadas. Na fila de espera, oito pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19 aguardam por um leito.