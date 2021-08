CM Cibele Moreira

Secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, divulgou ações em coletiva nesta terça-feira (31/8), no Palácio do Buriti - (crédito: Renato Araújo/ Agência Brasília)

As equipes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) se preparam para intensificar a força-tarefa de fiscalização do cumprimento de medidas sanitárias contra a covid-19. Os agentes atuarão em bares, restaurantes e eventos durante o feriado prolongado de 7 de Setembro.

A Operação Baco contará com 11 equipes, que vão circular em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, além de servidores à paisana nos estabelecimentos. Eles vão monitorar o comportamento do público e dos funcionários dos estabelecimentos antes, durante e depois da fiscalização.

O secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, afirma que o intuito da vistoria é identificar e punir quem não respeita as normas estabelecidas em decretos distritais. Até o momento, há 21 estabelecimentos interditados.

No último fim de semana, cinco bares foram fechados pela secretaria, por promoverem aglomerações. Alguns deles haviam sido alvo de ações anteriores, mas continuam de portas abertas. O responsável pelo estabelecimento foi levado para a delegacia e a receberá multa dobrada, devido à reincidência.

A sanção aplicada nos casos de descumprimento das regras de contenção da covid-19 varia entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. O local poderá ser interditado por um mês, com possibilidade de ampliação do prazo por mais 30 dias. Nesse período, o local fica impedido de abrir as portas.

Reincidência

Devido à pandemia da covid-19, estão proibidos no DF a realização de eventos com shows, dança ou que promovem aglomerações. Nas operações, a força-tarefa da DF legal também observa a questão da higienização dos espaços e se há respeito ao distanciamento entre mesas.

O secretário Cristiano Mangueira lembra que os responsáveis por muitos locais são reincidentes no descumprimento das normas sanitárias. "A intenção não é fechar esses estabelecimentos, mas fazer com que eles observem os protocolos. Ainda estamos em estado pandêmico e temos uma variante em ascensão. Pedimos e apelamos tanto pela colaboração do setor produtivo quanto das pessoas que frequentam esses locais", destacou o chefe da DF Legal.