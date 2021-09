Covid-19: DF tem o menor registro diário de mortes em 23 dias

DD Darcianne Diogo AI Ana Isabel Mansur

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou oito mortes por covid-19 nesta quarta-feira (1º/9). O número é o menor registro em 24 horas desde 8 de agosto, há 23 dias. Os óbitos contabilizados nesta quarta (1º/9) ocorreram na terça (31/8). No total, 10.062 perderam a vida para a doença na capital federal.

O Distrito Federal ultrapassou 471.185 casos pela covid-19 e registrou, nas últimas 24 horas, 1.185 novos infectados. Do total de casos, 454.085 (96,3%) pacientes estão recuperadas.

A média móvel de mortes está em 13,7 nesta quarta (1º/9), o que representa estabilidade. Houve aumento de 5,4% em relação ao resultado de 18 de agosto, 14 dias atrás.

O cálculo para as infecções está em 766 — crescimento de 15,8% na comparação com o mesmo período, o que significa alta no indicativo. Para variações de até 15%, tanto para mais quanto para menos, a média móvel é considerada estável.

A taxa de transmissão na capital federal segue acima de 1 desde a última sexta-feira (27/8). Nesta quarta (1º/9), o valor está em 1,09, depois de alcançar, na segunda-feira (30/8), 1,1. O resultado demonstra que um grupo de 100 pessoas infectadas é capaz de transmitir o vírus para, em média, outros 109 indivíduos.

Vacinômetro

A Secretaria de Saúde aplicou 21.043 doses das vacinas contra a covid-19 nesta quarta (1º/9), das quais 3.975 foram primeiras doses (D1) e 16.966, segundas aplicações (D2). Outras 102 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única (DU).

No total, 2.019.987 brasilienses estão imunizados com a D1, o que representa 78,34% dos moradores acima de 12 anos da capital federal. Estão com o ciclo vacinal completo, com a aplicação da D2 ou da DU, 810.223 habitantes do DF, o que corresponde a 33,6% da população com 12 anos ou mais.