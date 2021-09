Inaugurada nesta quarta, UBS 5 do Riacho Fundo II atenderá região e entorno

RM Rafaela Martins

O Governo do Distrito Federal entregou, na manhã desta quarta-feira (1/9), a Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 5 do Riacho Fundo II, localizada na Quadra Sul 9. A unidade vai contar com sete equipes especializadas para atender a população local e entorno. A obra recebeu investimento de R$ 7 milhões.

Durante o evento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu a participação dos envolvidos para que a unidade ficasse pronta e declarou que o governo vai continuar expandindo os projetos de saúde na capital. “Estamos diante de uma obra muito importante, que respeita a saúde da comunidade. Fiquei encantado com essa UBS. Estamos trazendo para a população saúde básica, para evitar que essas pessoas cheguem às filas dos hospitais”, declarou.

A construção no Núcleo Rural Monjolo, abrange uma área total de 9.779,83 m² e o edifício 2.150,84m², sendo aproximadamente 150m² de área útil destinada ao Administrativo, 700m² de área útil destinada ao Atendimento Clínico e 200m² de área útil destinada ao Apoio Técnico, projetados em pavimento único. A unidade de saúde vai gerar 200 empregos diretos e indiretos.

Estiveram presentes na cerimônia outros representantes do governo como a deputada Celina Leão, o vice-governador Paco Britto, o novo secretário de saúde, general Manoel Luiz Pafiadache, o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente, e o presidente da Companhia Habitacional do DF (Codhab), Wellington Luiz.

Outra ação prevista, segundo o chefe do executivo, é a abertura de sete escolas públicas na região administrativa. Além disso, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e dois postos de gasolina já foram entregues aos moradores do Riacho Fundo II.