DF tem manhã fria e dia sem previsão de chuva nesta quinta-feira

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quem precisou sair de casa na manhã desta quinta-feira (2/9), no Distrito Federal, enfrentou um vento frio. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nos termômetros foi de 14°C. A diferença ocorre pela presença de rajadas de ventos moderados que fazem com que a população tenha a percepção de tempo mais gelado. A máxima deve ser de 29°C, temperatura a ser alcançada durante a tarde.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet, contou ao Correio que o tempo permanecerá seco. "Vamos continuar com poucas nuvens no céu, porém teremos a presença de névoa seca. Por isso, é importante continuar seguindo as recomendações dos especialistas, estamos em estado de atenção”, ressaltou o profissional. De acordo com o instituto, não há previsão de chuva para esta quinta-feira (2/9).

A umidade relativa do ar permanece preocupante, entre 85% e 20%. Para o conforto humano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o adequado é que a umidade fique em torno de 60%. Manter-se hidratado e evitar se expor ao sol entre 10h e 16h é a melhor alternativa.

Cuidados importantes

Entre 30% e 21% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

-Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

-Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

-Beber água à vontade.

Entre 20% e 12% por dois dias seguidos: estado de alerta

-Observar as recomendações do estado de atenção;

-Evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

-Evitar aglomerações em ambientes fechados;

-Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

-Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

-Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

-Manter os ambientes internos úmidos.